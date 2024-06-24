«Placebo, а не Depeche Mode»: Yandex Park Live не привлечет туристов в Казахстан

Организаторы музыкального фестиваля Yandex Park Live, который пройдет в сентябре 2024 года в Алматы (Казахстан), расширили список приглашенных музыкантов. Хедлайнерами изначально были заявлены Placebo, Die Antwoord и Tyga. Теперь к ним добавились представитель альтернативного хип-хопа Brennan Savage, рэпер Oliver Tree, а также казахстанский хип-хоп исполнитель Скриптонит. Финкельштейн предположил, что большую часть зрителей фестиваля составят жители Казахстана.

«Внутренний рынок Казахстана непростой. Это не концерт Depeche Mode, чтобы в страну массово ехали туристы, это специфический проект. Какая-то часть зрителей приедет, но речь не о массовых поездках. Сегодня из России в Казахстан нет такого количества рейсов, чтобы перевести то количество людей, которого требует концерт», - пояснил он.