«Placebo, а не Depeche Mode»: Yandex Park Live не привлечет туристов в Казахстан
Специфика концертного рынка Казахстана осложняет проведение Yandex Park Live для организаторов фестиваля, сказал НСН глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн.
В лайн-апе фестиваля Yandex Park Live заявлены крепкие, но не топовые артисты, поэтому организация концертов не потребует значимых затрат, сообщил в интервью НСН глава организовывавшей концерты зарубежных звезд корпорации PMI Евгений Финкельштейн.
Организаторы музыкального фестиваля Yandex Park Live, который пройдет в сентябре 2024 года в Алматы (Казахстан), расширили список приглашенных музыкантов. Хедлайнерами изначально были заявлены Placebo, Die Antwoord и Tyga. Теперь к ним добавились представитель альтернативного хип-хопа Brennan Savage, рэпер Oliver Tree, а также казахстанский хип-хоп исполнитель Скриптонит. Финкельштейн предположил, что большую часть зрителей фестиваля составят жители Казахстана.
«Внутренний рынок Казахстана непростой. Это не концерт Depeche Mode, чтобы в страну массово ехали туристы, это специфический проект. Какая-то часть зрителей приедет, но речь не о массовых поездках. Сегодня из России в Казахстан нет такого количества рейсов, чтобы перевести то количество людей, которого требует концерт», - пояснил он.
При этом, по словам собеседника НСН, фестиваль не принесет его организаторам существенных убытков.
«Организация концерта Placebo в Казахстане – это не дорого. Представлены не топовые, а хорошие крепкие артисты, которые не смогут собрать стадион. Кроме того, основной игрок, который привлекает внимание к площадке, это «Яндекс», они берут на себя часть расходов», - подытожил он.
Ранее глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников сообщил «Радиоточке НСН», что Yandex Park Live в Казахстане сможет собрать до семи тысяч зрителей в день.
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