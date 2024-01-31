Писательницу Улицкую лишили звания почетного профессора РХТУ

Как пишет РБК, депутат сослалась на ответ вуза, который получила после соответствующего запроса. В РХТУ уточнили, что звания Улицкую лишили 30 августа 2023 года.

В документе говорится, что решение о лишении литератора звания было принято на заседании Учёного совета вуза единогласно.

Ранее Улицкая призналась пранкерам Вовану и Лексусу (Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову), что средства с продажи её книг идут на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

