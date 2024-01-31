Писательницу Улицкую лишили звания почетного профессора РХТУ
Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская заявила, что знаменитая писательница Людмила Улицкая была лишена звания почётного профессора Российского химико-технологического университета имени Менделеева (РХТУ).
Как пишет РБК, депутат сослалась на ответ вуза, который получила после соответствующего запроса. В РХТУ уточнили, что звания Улицкую лишили 30 августа 2023 года.
В документе говорится, что решение о лишении литератора звания было принято на заседании Учёного совета вуза единогласно.
Ранее Улицкая призналась пранкерам Вовану и Лексусу (Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову), что средства с продажи её книг идут на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru