Гастроэнтеролог заявила, что очень горячая еда повышает риск развития рака пищевода

Регулярное употребление очень горячей пищи увеличивает риск развития рака пищевода. Об этом рассказала врач — гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с NEWS.ru.

По словам эксперта, потенциально канцерогенны очень горячие напитки и еда температурой выше 65 °C. При этом особенно высока вероятность развития заболевания у людей из групп риска, например, тех, кто курит и употребляет алкоголь.

«С точки зрения доказательной медицины именно привычка пить и есть обжигающе горячее потенциально опаснее, чем холодное. Неразогретая, но правильно приготовленная и хранившаяся еда для здорового человека — скорее вопрос вкуса, а не здоровья», — поделилась Кашух.

