Гастроэнтеролог заявила, что очень горячая еда повышает риск развития рака пищевода
Регулярное употребление очень горячей пищи увеличивает риск развития рака пищевода. Об этом рассказала врач — гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух в беседе с NEWS.ru.
По словам эксперта, потенциально канцерогенны очень горячие напитки и еда температурой выше 65 °C. При этом особенно высока вероятность развития заболевания у людей из групп риска, например, тех, кто курит и употребляет алкоголь.
«С точки зрения доказательной медицины именно привычка пить и есть обжигающе горячее потенциально опаснее, чем холодное. Неразогретая, но правильно приготовленная и хранившаяся еда для здорового человека — скорее вопрос вкуса, а не здоровья», — поделилась Кашух.
Ранее гастроэнтеролог Эльвира Комкова предупредила, что избыток шашлыков в майские праздники грозит обострением гастрита, панкреатита и геморроя.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Важна не сумма, а честность»: Как тема доходов приводит к ссорам в семье
- Депутат Смолин поддержал включение вопросов по ИИ в ЕГЭ
- Депутат Смолин: Старшеклассники не успевают читать классическую литературу
- В Госдуме предупредили школьников о нетипичных заданиях в ЕГЭ по математике
- Певец Шаман перекрестился перед собственными портретами
- Депутат Смолин признался, что не сдал бы ЕГЭ по литературе
- «Аутсорс» в аутсайдерах: В Москве вручили премию АПКиТ
- ВЦИОМ зафиксировал массовый отток пользователей с YouTube
- Россия зеркально ответит на продление КНР безвизового режима
- «Обычная морковка»: Экс-депутат Рады не поверил в выборы на Украине в 2027 году