Писатель и искусствовед Нина Молева умерла на 99-м году жизни

В ведомстве сообщили, что Молева ушла из жизни 11 февраля. Причина смерти не названа.

Писательница родилась 5 декабря 1925 года. Она занималась исследованием творчества русских живописцев: Ивана Никитина, Федора Рокотова, Константина Коровина и других. Искусствовед написала более 120 книг.

В начале января в возрасте 59 лет умерла российский сценарист и режиссер Елена Демидова. Среди ее работ такие фильмы, как «Прикосновение ветра», «Алиса из страны чудес» и другие, отмечает «Радиоточка НСН».

