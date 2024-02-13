Писатель и искусствовед Нина Молева умерла на 99-м году жизни
Член Союза писателей и Союза художников России, искусствовед Нина Молева умерла в возрасте 98 лет, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.
В ведомстве сообщили, что Молева ушла из жизни 11 февраля. Причина смерти не названа.
Писательница родилась 5 декабря 1925 года. Она занималась исследованием творчества русских живописцев: Ивана Никитина, Федора Рокотова, Константина Коровина и других. Искусствовед написала более 120 книг.
В начале января в возрасте 59 лет умерла российский сценарист и режиссер Елена Демидова. Среди ее работ такие фильмы, как «Прикосновение ветра», «Алиса из страны чудес» и другие, отмечает «Радиоточка НСН».
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