В России поспорили об успехе байопика про Scorpions
Байопик про легендарную группу Scorpions найдет своего зрителя в России, однако нам нужно снимать фильмы об отечественных артистах, сказали опрошенные НСН эксперты.
Биографический фильм, в том числе о музыкантах, имеет смысл снимать только в том случае, если персонаж этой киноленты становится Гамлетом, сказал НСН кинокритик Александр Шпагин.
Байопиком о немецкой рок-группе Scorpions займется компания ESX Entertainment на студии Warner Bros. Leavesden в Лондоне. Фильм получит название по культовой песне группы «Wind of Change», считающаяся саундтреком конца холодной войны. Вокалиста Scorpions Клауса Майне сыграет 37-летний немецкий актер Людвиг Трепте, известный по проекту «Война поколений». Премьера картины запланирована на 2026 год. Шпагин отметил, что фильм найдет своего зрителя и обретет «определенную» популярность благодаря звездным героям.
«Если герой байопика не становится Гамлетом, значит это и не представляет особой художественной ценности. Начиная с фильма The Doors, вообще все эти фильмы про известных деятелей, про Фазбиндера, Годара мне совершенно неинтересны. На что мне ваша биография, зачем мне «Википедию» пересказывают? Вы мне проблему поставьте, героя сложного покажите, чтобы сказать что-то через него. Когда это художество интерпретировано, превращено в другое качество, например, «Вечер трудного дня» с The Beatles или «Желтая подводная лодка», то тогда да, это уже действительно самостоятельное художественное произведение. Это можно назвать фильмами-концертами, где вначале молодому певцу трудно, потом ему все легче и легче, и в конце он получает успех. Своего зрителя они всегда имели, определённую популярность. Люди идут на звезду. Но каким-то по-настоящему успешным культом подобные проекты не становятся», - отметил собеседник НСН.
В свою очередь музыкальный критик Олег Кармунин заявил НСН, что в России не хватает байопиков про отечественных артистов.
«Спасибо Сергею Жукову за то, что снял байопик сам про себя. У нас еще был байопик про Высоцкого, где играл Сергей Безруков, про «Комбинацию» был фильм. Однако я считаю, что у нас могло бы быть в пять раз больше биографических фильмов про наших музыкантов, артистов - начиная от Филиппа Киркорова, Леонида Агутина, заканчивая композитором Людвиковским, джазменом, жертвой борьбы с джазом в СССР. Надежда Кадышева, кстати, вполне может быть вариантом для фильма или сериала. Говоря о байопике про Scorpions, я думаю, у нас огромное количество мужчин, старых рокеров, которые с удовольствием посмотрят этот фильм. Я считаю Scorpions великой группой, но важно, как будет снят фильм. Если это будет достойная картина, люди на нее пойдут благодаря сарафанному радио», - отметил Кармунин.
Ранее основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил «Радиоточке НСН», что российскую культуру ждут большие позитивные изменения, а в рок-музыке возможен ренессанс.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россиянам назвали количество минут жизни, которое отнимает одна сигарета
- Еврокомиссия отвергла обвинения в организации массовых протестов в Сербии
- Бельгия и Нидерланды передали Украине корабли с именами российских городов
- Посла Азербайджана вызвали в МИД России
- Россияне назвали свои главные страхи в путешествиях
- Даниил Медведев сенсационно вылетел с Уимблдона-2025 в первом круге
- Вице-губернатора Белгородской области обвинили в хищении 32 млн рублей
- В Госдуме назвали «неадекватной» реакцию Баку на задержания в Екатеринбурге
- Почти восемь тысяч взрывоопасных предметов обезвредили в Курской области
- Black Sabbath выпустят альбом демо-записей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru