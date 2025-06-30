В свою очередь музыкальный критик Олег Кармунин заявил НСН, что в России не хватает байопиков про отечественных артистов.

«Спасибо Сергею Жукову за то, что снял байопик сам про себя. У нас еще был байопик про Высоцкого, где играл Сергей Безруков, про «Комбинацию» был фильм. Однако я считаю, что у нас могло бы быть в пять раз больше биографических фильмов про наших музыкантов, артистов - начиная от Филиппа Киркорова, Леонида Агутина, заканчивая композитором Людвиковским, джазменом, жертвой борьбы с джазом в СССР. Надежда Кадышева, кстати, вполне может быть вариантом для фильма или сериала. Говоря о байопике про Scorpions, я думаю, у нас огромное количество мужчин, старых рокеров, которые с удовольствием посмотрят этот фильм. Я считаю Scorpions великой группой, но важно, как будет снят фильм. Если это будет достойная картина, люди на нее пойдут благодаря сарафанному радио», - отметил Кармунин.

Ранее основатель и лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил «Радиоточке НСН», что российскую культуру ждут большие позитивные изменения, а в рок-музыке возможен ренессанс.

