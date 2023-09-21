«Пиррова победа»: Заславский назвал неразумным рост цен на билеты в театр
Театру важно получить больше зрителей, а не обеспечить рост доходов за счет повышения цен, сказал НСН Григорий Заславский.
Цены на билеты в московские театры уже давно превысили все мыслимые пределы, дальнейший рост цен превратит поход на спектакль в светское мероприятие, заявил в эфире НСН театральный критик, ректор ГИТИСа Григорий Заславский.
Ранее компании «Яндекс афиша», «МТС Live» и Ticketland сообщили, что в России продолжают расти цены на развлечения. Больше всего выросла стоимость билетов на театральные постановки. С начала 2023 года, отметило издание «Ведомости», стоимость похода в театр в Москве выросла на 5% (до 2614 рублей), в регионах — на 6% (до 784 рублей). В Москве театры таким образом компенсируют выпадающие доходы: с 1 июля подведомственные Депкультуры Москвы театры могут заключать контракты через сервисы-агрегаторы с комиссией не выше 4%.
Заславский назвал повышение цен на билеты несправедливым и неразумным.
«Московские театры не имеют показателей эффективности по увеличению числа зрителей. Следовательно, повышающийся доход вполне можно получить благодаря повышению цены на билеты. Однако это несправедливо и неразумно, поскольку театру важно получить больше зрителей, а не увеличить доход за счет роста цен. Стоимость билетов в московские театры и без того уже давно поражает воображение — бывает, что цена доходит до 25 тысяч рублей, а то и до 40 тысяч рублей. К тому же, довольно странно в нынешней непростой ситуации увеличивать свои доходы за счет снижения чужих доходов. Продажа театральных билетов — точно не самый криминальный и высокодоходный бизнес. Победить агрегаторов в борьбе за снижение их комиссии — это Пиррова победа. От ухода агрегаторов никто не выиграет, да и странно устанавливать комиссию 4%, когда обычные комиссионные за услуги составляют от 10% до 20%», — сказал Заславский.
Собеседник НСН указал на то, что в театры стало ходить меньше интеллигенции, например, врачей и учителей.
«Театр из культурной повседневности и необходимости превращается в светское и элитарное мероприятие. Безусловно, это не самое дешевое искусство, но для Москвы и других крупных городов он составляет одну из культурных потребностей. Сейчас люди театра делают все для того, чтобы изменить ситуацию в худшую сторону. Те, кто платит по 25 тысяч рублей за билет, приходят в театр не для того, чтобы посмотреть на сцену, а для того, чтобы дорого и красиво провести время. Это не та публика, которую театр традиционно хотел видеть», — подытожил он.
Ранее сообщалось, что средний чек на концерты, фестивали в России в первом полугодии 2023 года составил 4,5 тысячи рублей, продажи билетов на развлекательные мероприятия превысили показатели допандемийного периода, а по сравнению с прошлым годом выросли более чем на 60%. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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