Гендиректор Большого театра подтвердил, что с афиш убирают имена критиков СВО
Имена создателей спектаклей, которые «очень определенно» высказывались о специальной военной операции, убрали с афиш Большого театра. Об этом рассказал гендиректор учреждения Владимир Урин в интервью «Российской газете».
Руководитель Большого театра объяснил изменение репертуара двумя причинами. Так, у некоторых спектаклей закончились лицензии, и продлить их сегодня «не представляется возможным».
«Вторая причина совсем иная. Когда те или иные создатели спектаклей высказывались очень определенно по поводу спецоперации. В таком случае их имена исчезали с афиш», — поделился Урин.
Гендиректор театра отметил, что Большому уделяется повышенное внимание, и учреждение совместно с Минкультом принимают решение о снятии постановок, провоцировавших «очень серьезную негативную реакцию».
Ранее Большой театр снял с репертуара спектакль «Нуреев» в постановке режиссера Кирилла Серебренникова, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кроме того, в прошлом году режиссера Александра Молочникова отстранили от участия в постановке опер «Франческа да Римини» и «Флорентийская трагедия». Известно, что Серебренников и Молочников выступали против СВО.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru