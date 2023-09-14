Гендиректор Большого театра подтвердил, что с афиш убирают имена критиков СВО

Руководитель Большого театра объяснил изменение репертуара двумя причинами. Так, у некоторых спектаклей закончились лицензии, и продлить их сегодня «не представляется возможным».

«Вторая причина совсем иная. Когда те или иные создатели спектаклей высказывались очень определенно по поводу спецоперации. В таком случае их имена исчезали с афиш», — поделился Урин.

Гендиректор театра отметил, что Большому уделяется повышенное внимание, и учреждение совместно с Минкультом принимают решение о снятии постановок, провоцировавших «очень серьезную негативную реакцию».

Ранее Большой театр снял с репертуара спектакль «Нуреев» в постановке режиссера Кирилла Серебренникова, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Кроме того, в прошлом году режиссера Александра Молочникова отстранили от участия в постановке опер «Франческа да Римини» и «Флорентийская трагедия». Известно, что Серебренников и Молочников выступали против СВО.

