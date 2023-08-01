«Это такой цирк!»: Сокуров возмутился снижением кинопроизводства в угоду сериалам

«Надо задавать вопрос не о том, насколько легко найти перспективного актера, а насколько часто талантливые молодые режиссеры получают возможность снимать. Талантливый режиссер всегда найдет и почувствует актера, поможет ему сформироваться. Вопрос в режиссуре, актеров огромное количество в стране выпускается – больше, чем надо. Актеров больше, чем инженеров, дефицита в этом, на мой взгляд, нет. Нужно демократизировать систему кинопроизводства», - объяснил он.

По его словам, в стране происходит усыхание кинопроизводства, растет доля сериальной продукции из-за рекламных денег.

«Мне кажется, что развития кино как индустрии, конечно, не происходит. Идет развитие какого-то сериального потока, но это совсем не показатель. Сегодня есть, а завтра нет. Нет развития индустрии. Это связано с сокращением кинопроизводства, с сокращением количества дебютов в стране. Идет усыхание и сокращение кинопроизводства. Я сюда не отношу сериальную продукцию, потому что это рекламные деньги каналов, там всякие фокусы с финансированием, это такой цирк», - резюмировал режиссер.

Ранее кинорежиссер, продюсер Андрей Холенко в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил о необходимости вернуть в отечественный кинематограф института редакторов, которые бы отсматривали фильмы с госфинансированием.

