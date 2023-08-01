«Это такой цирк!»: Сокуров возмутился снижением кинопроизводства в угоду сериалам
Режиссер Александр Сокуров заявил НСН, что актеров в стране достаточно, но помочь им проявить себя могут только талантливые молодые режиссеры, которым не дают снимать.
Народный артист России, режиссер Александр Сокуров заявил в беседе с НСН, что актеров в стране достаточно, но хорошие режиссеры не могут проявить себя и открыть путь новым талантам.
В индустрии кино растёт дефицит специалистов: вакансий актёров стало на 17% больше, а кинопроизводителей на 77%, пишет «Коммерсантъ». Представители онлайн-кинотеатров считают, что главная проблема — перегретый рынок и завышенные гонорарные ожидания топовых актёров и шоураннеров. Сокуров же считает, что проблема более глубокая.
«Надо задавать вопрос не о том, насколько легко найти перспективного актера, а насколько часто талантливые молодые режиссеры получают возможность снимать. Талантливый режиссер всегда найдет и почувствует актера, поможет ему сформироваться. Вопрос в режиссуре, актеров огромное количество в стране выпускается – больше, чем надо. Актеров больше, чем инженеров, дефицита в этом, на мой взгляд, нет. Нужно демократизировать систему кинопроизводства», - объяснил он.
По его словам, в стране происходит усыхание кинопроизводства, растет доля сериальной продукции из-за рекламных денег.
«Мне кажется, что развития кино как индустрии, конечно, не происходит. Идет развитие какого-то сериального потока, но это совсем не показатель. Сегодня есть, а завтра нет. Нет развития индустрии. Это связано с сокращением кинопроизводства, с сокращением количества дебютов в стране. Идет усыхание и сокращение кинопроизводства. Я сюда не отношу сериальную продукцию, потому что это рекламные деньги каналов, там всякие фокусы с финансированием, это такой цирк», - резюмировал режиссер.
Ранее кинорежиссер, продюсер Андрей Холенко в разговоре с «Радиоточкой НСН» заявил о необходимости вернуть в отечественный кинематограф института редакторов, которые бы отсматривали фильмы с госфинансированием.
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