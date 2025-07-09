СМИ: В ЕК лишили аккредитации переводчицу за запись встречи с Зеленским

Переводчица, работавшая на мероприятии Европейской комиссии, лишилась аккредитации после того, как была уличена в несанкционированной записи закрытых переговоров с участием президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила французская газета Le Monde со ссылкой на источники в институтах ЕС.

Инцидент произошtл 19 декабря 2024 года во время встречи лидеров стран ЕС в Брюсселе. Как утверждается, чешские переводчики заметили, что их коллега, отвечавшая за перевод с украинского языка, записывает беседу. Согласно правилам, любые записи на подобных мероприятиях строго запрещены. После сообщения о нарушении служба безопасности Еврокомиссии изъяла у переводчицы оборудование и потребовала покинуть зал.