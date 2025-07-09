СМИ: В ЕК лишили аккредитации переводчицу за запись встречи с Зеленским
Переводчица, работавшая на мероприятии Европейской комиссии, лишилась аккредитации после того, как была уличена в несанкционированной записи закрытых переговоров с участием президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила французская газета Le Monde со ссылкой на источники в институтах ЕС.
Инцидент произошtл 19 декабря 2024 года во время встречи лидеров стран ЕС в Брюсселе. Как утверждается, чешские переводчики заметили, что их коллега, отвечавшая за перевод с украинского языка, записывает беседу. Согласно правилам, любые записи на подобных мероприятиях строго запрещены. После сообщения о нарушении служба безопасности Еврокомиссии изъяла у переводчицы оборудование и потребовала покинуть зал.
Еврокомиссия подтвердила факт инцидента и сообщила, что после внутреннего расследования было принято решение больше не привлекать данную переводчицу к работе. Записи были конфискованы, а сама переводчица лишена доступа в здания ЕК. Впоследствии материалы дела были переданы бельгийским властям, которые должны определить, есть ли основания для дальнейшего разбирательства.
По данным Le Monde, переводчица имела украинское гражданство, однако ее родители были выходцами из России. Она сотрудничала с рядом структур — в том числе с НАТО, Еврокомиссией и французскими министерствами обороны и иностранных дел. При этом украинские дипломатические представительства в Париже и Брюсселе в последние годы отказывали ей в доступе к мероприятиям с участием Зеленского, ссылаясь на ее предполагаемые связи с российскими властями, передает «Радиоточка НСН»
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