Пианист Лука Сафронов отыграл часовой концерт в Петропавловской крепости
Пианист Лука Сафронов-Затравкин отыграл часовой концерт в Петропавловской крепости, превозмогая боль, пишет издание «Фонтанка».
В беседе с изданием пианист рассказал, что на последних произведениях ему было очень больно. После концерта артист обратился в близлежащий травмпункт. Врач объяснил, что из-за нагрузки на руку разрослась гематома, начался отек. Сафронов признался, что не стал бы обращаться к врачу, если бы ему не было настолько больно.
Утром в пятницу 20 сентября водитель Maybach отказался вести Луку, заявив ему, что тот ожидал на месте запрещенной остановки. После разгоревшегося спора таксист за руку выволок музыканта из машины, тем самам повредив руку, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Сам музыкант рассказал НСН, что в ситуации не было никаких причин для конфликта.
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