Певцов не общался с экс-директором «Ленкома» после конфликта

Артист и депутат Госдумы Дмитрий Певцов рассказал, что не общался с бывшим директором театра «Ленком» Марком Варшавером после прекращения полномочий последнего на этом посту.

«Нам не о чем говорить, собственно говоря. Нет тем для разговора», — сказал NEWS.ru Певцов.

Худрук «Ленкома» сообщил о возвращении в театр Певцова и Захаровой

Артист добавил, что его поддержали многие коллеги после конфликта с Варшавером, а к выступившему против него Александру Збруеву, по словам Певцова, у него нет претензий.

В январе Певцов объявил об уходе из «Ленкома», где он проработал 33 года. Артист также рассказал, что его фотографию убрали из фойе театра. Однако после этого в «Ленкоме» произошли кадровые перестановки: его директор Марк Варшавер был переведен на должность президента, его место занял Дмитрий Берестов, а новым худруком назначили Владимира Панкова.

В интервью НСН Певцов ранее заявил, что впервые после перерыва сыграет в спектакле «Юнона и Авось» на сцене театра «Ленком Марка Захарова» в Москве в апреле.


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ФОТО: РИА Новости
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