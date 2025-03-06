«Буду играть раз в месяц»: Певцов назвал дату возвращения в «Ленком»
Дмитрий Певцов заявил в эфире НСН, что не выйдет на сцену театра «Ленком Марка Захарова» 7 марта, поскольку на этот день у него запланировано другое выступление.
Народный артист России Дмитрий Певцов в интервью НСН заявил, что впервые после перерыва сыграет в спектакле «Юнона и Авось» на сцене театра «Ленком Марка Захарова» в Москве в апреле.
Ранее Дмитрий Певцов говорил НСН, что планирует уже в марте сыграть в спектакле «Юнона и Авось», при этом дата его возвращения на сцену «Ленкома» обсуждается. Ближайшая постановка «Юноны» состоится в этом театре 7 марта, однако Певцов сказал, что в этом спектакле он не сыграет.
«Завтра я физически не мог бы играть, поскольку у меня концерт в другом месте. Впервые играю "Юнону" после перерыва в Нижнем Новгороде 17-18 марта, потом уже буду играть в Москве. У нас не один исполнитель Николая Резанова, поэтому я буду участвовать в постановке по очереди с двумя артистами примерно раз в месяц. То есть ближайшая дата в Москве – в апреле», - пояснил он.
В середине января Певцов объявлял о прощании с «Ленкомом», в котором он проработал более 30 лет, отметив при этом, что у него есть время, силы и желание играть на сцене. Затем в театре произошли кадровые перестановки: его директора Марка Варшавера перевели на должность президента, его место занял Дмитрий Берестов. При этом новым худруком назначили Владимира Панкова, который уже в конце февраля сообщил, что Дмитрий Певцов и Александра Захарова вернутся в театр.
Ранее актер рассказал в интервью «Радиоточке НСН», что помимо возвращения к роли в постановке «Юнона и Авось» он также будет задействован в спектакле Владимира Панкова по мотивам фильма Федерико Феллини.
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