«Буду играть раз в месяц»: Певцов назвал дату возвращения в «Ленком»

«Завтра я физически не мог бы играть, поскольку у меня концерт в другом месте. Впервые играю "Юнону" после перерыва в Нижнем Новгороде 17-18 марта, потом уже буду играть в Москве. У нас не один исполнитель Николая Резанова, поэтому я буду участвовать в постановке по очереди с двумя артистами примерно раз в месяц. То есть ближайшая дата в Москве – в апреле», - пояснил он.

В середине января Певцов объявлял о прощании с «Ленкомом», в котором он проработал более 30 лет, отметив при этом, что у него есть время, силы и желание играть на сцене. Затем в театре произошли кадровые перестановки: его директора Марка Варшавера перевели на должность президента, его место занял Дмитрий Берестов. При этом новым худруком назначили Владимира Панкова, который уже в конце февраля сообщил, что Дмитрий Певцов и Александра Захарова вернутся в театр.

Ранее актер рассказал в интервью «Радиоточке НСН», что помимо возвращения к роли в постановке «Юнона и Авось» он также будет задействован в спектакле Владимира Панкова по мотивам фильма Федерико Феллини.

