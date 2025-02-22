Худрук «Ленкома» сообщил о возвращении в театр Певцова и Захаровой
Актеры Дмитрий Певцов и Александра Захарова вернутся в театр «Ленком Марка Захарова», рассказал агентству городских новостей «Москва» художественный руководитель театра Владимир Панков.
«Я понимаю, что это, наверное, сложно, но мы стараемся закончить с конфликтами. Атмосфера должна вернуться в дом», — сообщил он.
По словам Панкова, Певцов вернется к роли в спектакле «Юнона и Авось», а Захарова возвращается в спектакль «Вишневый сад».
В январе Певцов объявил об уходе из «Ленкома», где он проработал 33 года. Артист также рассказал, что его фотографию убрали из фойе театра. Однако 20 февраля актер отметил, что Владимир Панков предложил ему вернуться на сцену театра, передает «Радиоточка НСН».
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