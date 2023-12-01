Певца Шарлота поездом этапировали в Самару

Там на музыканта завели три уголовных дела. В Самаре Шарлот трое суток будет находиться в изоляторе временного содержания.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что «в отношении блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста Шарлота» завели два уголовных дела по статье «Реабилитация нацизма», и ещё одно — по статье «Оскорбление чувств верующих», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

