Певца Шарлота поездом этапировали в Самару
1 декабря 202300:36
Российский исполнитель Эдуард Шарлот поездом этапирован в Самару, сообщает «РЕН ТВ».
Там на музыканта завели три уголовных дела. В Самаре Шарлот трое суток будет находиться в изоляторе временного содержания.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что «в отношении блогера-русофоба, ЛГБТ-пропагандиста Шарлота» завели два уголовных дела по статье «Реабилитация нацизма», и ещё одно — по статье «Оскорбление чувств верующих», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru