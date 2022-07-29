Певице Шакире грозят восемь лет тюрьмы в Испании за неуплату налогов

Восемь лет тюремного заключения, а также штраф в размере около €23 млн запросила у суда прокуратура Испании для колумбийской исполнительницы Шакиры за уклонение от уплаты налогов, сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства королевства.

Сторона обвинения настаивает на том, что певица не платила налоги в Испании с 2012 по 2014 год, выводя средства на счета в офшорах.

Как отмечается, обвинительное заключение стало итогом расследования, которое длилось на протяжении трёх лет.

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Судебный процесс по делу Шакиры начнется в ближайшие недели в суде города Эсплугес-де-Льобрега в Каталонии.

Ранее экс-главу «Формулы-1» Берни Экклстоуна заподозрили в уклонении от уплаты налогов.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ПевицаОбвинениеИспанияПрокуратура
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