Певице Шакире грозят восемь лет тюрьмы в Испании за неуплату налогов
Восемь лет тюремного заключения, а также штраф в размере около €23 млн запросила у суда прокуратура Испании для колумбийской исполнительницы Шакиры за уклонение от уплаты налогов, сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства королевства.
Сторона обвинения настаивает на том, что певица не платила налоги в Испании с 2012 по 2014 год, выводя средства на счета в офшорах.
Как отмечается, обвинительное заключение стало итогом расследования, которое длилось на протяжении трёх лет.
Судебный процесс по делу Шакиры начнется в ближайшие недели в суде города Эсплугес-де-Льобрега в Каталонии.
Ранее экс-главу «Формулы-1» Берни Экклстоуна заподозрили в уклонении от уплаты налогов.
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