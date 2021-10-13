Тиньков выплатил властям США почти $449 млн по делу о неуплате налогов

Российский бизнесмен Олег Тиньков выплатил властям США $448,96 млн по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ, размещенный в электронной базе суда Северного округа штата Калифорния.

Ранее Тиньков в рамках сделки со следствием признал свою вину по уголовному делу о неуплате налогов в стране.

Налоговая служба США в 2020 году предъявила Тинькову обвинения в нарушении законодательства, подчеркнув, что бизнесмен при отказе от гражданства США в 2013 году предоставил заведомо ложные сведения о своих активах.

