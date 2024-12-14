Певица Мара выступила в зоне СВО
Рок-певица Мара выступила в зоне проведения спецоперации, передает РИА Новости.
Мара выступила перед военнослужащими штурмовых подразделений группировки войск «Центр».
Мара заявила, что в нынешних условиях главной задачей любого артиста является поддержка военных, выступление перед ними с концертами.
По словам певицы, артисты, уехавшие из России, способствовали очищению. Сейчас в России остались талантливые артисты, поддерживающие российских солдат.
Ранее певица, заслуженная артистка РФ Юлия Чичерина и фронтовой коллектив ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа (ЛВО) дала концерт для военнослужащих в тылу зоны специальной военной операции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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