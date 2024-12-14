Певица Мара выступила в зоне СВО

Рок-певица Мара выступила в зоне проведения спецоперации, передает РИА Новости.

Билан посоветовал всем съездить в Донбасс

Мара выступила перед военнослужащими штурмовых подразделений группировки войск «Центр».

Мара заявила, что в нынешних условиях главной задачей любого артиста является поддержка военных, выступление перед ними с концертами.

По словам певицы, артисты, уехавшие из России, способствовали очищению. Сейчас в России остались талантливые артисты, поддерживающие российских солдат.

Ранее певица, заслуженная артистка РФ Юлия Чичерина и фронтовой коллектив ансамбля песни и пляски Ленинградского военного округа (ЛВО) дала концерт для военнослужащих в тылу зоны специальной военной операции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Мара
ТЕГИ:КонцертСпецоперацияПевица

Горячие новости

Все новости

партнеры