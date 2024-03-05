Певица Мара выступила перед бойцами ВС РФ в штольнях Авдеевки: видео
Рок-певица первой из исполнителей побывала в городе ДНР после его взятия российской армией и поделилась с НСН видео с места событий.
Рок-певица Мара первой из отечественных исполнителей побывала в Авдеевке после взятия этого города в ДНР под контроль российскими войсками. Она со своими музыкантами поздравила бойцов армии РФ с важной победой. Группа Мары проехала места тяжелейших боев, а также побывала в храме Марии Магдалины, который чудом сохранился в Авдеевке, несмотря на ожесточённые боевые действия.
«Зачистка идет, но кругом много неразорвавшихся снарядов, двигаться надо очень внимательно. Летают вражеские беспилотники» - рассказала исполнительница. Она дала концерт в безопасном месте - штольне-тоннеле.
Telegram-канал «Радиоточка НСН» приводит слова Мары, которая призналась, что они целенаправленно ехали в отряд спецназа.
«Там удивительные, героические ребята, операторы беспилотников, разведчики, минометчики. Они брали администрацию Авдеевки и водружали на ней наш флаг. Очень рады, что зарядили парней энергией на концерте. Мощно отпраздновали вместе победу!», - заключила Мара.
Министерство обороны РФ 17 февраля объявило о полном взятии Авдеевки.
Как отмечает НСН, в 2023 году Мару наградили медалью Минобороны РФ «Генерал-майор Александр Александров» за более чем 30 концертов, проведённых в зоне спецоперации, в том числе и на передовой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru