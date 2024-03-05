Певица Мара выступила перед бойцами ВС РФ в штольнях Авдеевки: видео

Рок-певица Мара первой из отечественных исполнителей побывала в Авдеевке после взятия этого города в ДНР под контроль российскими войсками. Она со своими музыкантами поздравила бойцов армии РФ с важной победой. Группа Мары проехала места тяжелейших боев, а также побывала в храме Марии Магдалины, который чудом сохранился в Авдеевке, несмотря на ожесточённые боевые действия.

«Зачистка идет, но кругом много неразорвавшихся снарядов, двигаться надо очень внимательно. Летают вражеские беспилотники» - рассказала исполнительница. Она дала концерт в безопасном месте - штольне-тоннеле.