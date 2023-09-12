Минобороны РФ наградило медалью певицу Мару
Рок-певица Мара награждена медалью Минобороны РФ «Генерал-майор Александр Александров» за более чем 30 концертов в зоне СВО, в том числе и на передовой. Приказ о награждении датирован 29 июня 2023 г. и есть в распоряжении редакции НСН. Заслуги певицы в военном ведомстве описали следующим образом:
«За личный вклад в создание и популяризацию военно-патриотической музыки России и развитие армейской музыкальной культуры», - говорится в приказе замминистра обороны РФ – начальника главного военно-политического управления ВС РФ В. Горемыкина.
Медаль «Генерал-майор Александр Александров» учреждена в 2005 году, ею награждаются за развитие армейской музыкальной культуры. На лицевой стороне медали - изображение композитора Александра Александрова, автора музыки гимна СССР.
В 2022-2023 годах певица Мара (Мара Кана) сыграла больше 30 концертов для российских бойцов в зоне СВО, в том числе на передовой. Певица пела для мобилизованных военнослужащих и для раненых бойцов в Крыму и Севастополе, давала концерты в воинских частях и в госпиталях Министерства обороны.
Певица стала известна хитами «Самолет», «Дельфины», «Холодным мужчинам» и другими. Но сейчас Мара больше поет не о "холодных мужчинах", а о героях сегодняшнего дня на передовой. Этому посвящены новые песни Мары из сборника «Русские люди», написанные ею во время поездок на фронт.
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