Минобороны РФ наградило медалью певицу Мару

Медаль «Генерал-майор Александр Александров» учреждена в 2005 году, ею награждаются за развитие армейской музыкальной культуры. На лицевой стороне медали - изображение композитора Александра Александрова, автора музыки гимна СССР.

В 2022-2023 годах певица Мара (Мара Кана) сыграла больше 30 концертов для российских бойцов в зоне СВО, в том числе на передовой. Певица пела для мобилизованных военнослужащих и для раненых бойцов в Крыму и Севастополе, давала концерты в воинских частях и в госпиталях Министерства обороны.