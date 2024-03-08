Певица Полина Гагарина собралась взять паузу после концерта в «Лужниках»

Российская певица Полина Гагарина заявила, что собирается взять сценическую паузу после июньского концерта в «Лужниках». Об этом пишет газета «Комсомольская правда».

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По словам исполнительницы, после выступления в «Лужниках», запланированного на 29 июня, ее концерты будут проходить реже и в другом формате.

Само выступление в «Лужниках» Гагарина назвала итоговым посланием к фанатам. Певица отметила, что намерена преподнести его как фильм, «напитанный важными словами».

Ранее Гагарина назвала «полным враньем» сообщения СМИ о ее отказе исполнять гимн России перед матчем футбольных сборных России и Сербии 21 марта в Москве, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
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