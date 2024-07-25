Певица Ирина Салтыкова раскрыла гонорар за съемки в фильме «Брат 2»

«Я назвала сумму — по тем временам немаленькую. Я попросила три тысячи долларов за день, а съемочных дней было, по-моему, семь», — поделилась Салтыкова в интервью изданию Peopletalk.

Певица отметила, что до съемок режиссер прислал ей сценарий и свои другие фильмы, чтобы она ознакомилась с его творчеством. По словам Салтыковой, когда она встретилась с Балабановым, то поняла, что он гениальный человек.

Ранее актер, народный артист РСФСР Василий Ливанов рассказал, что получал гонорар по «высшей ставке» за съемки в серии телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», передает «Радиоточка НСН».

