Певица Ирина Салтыкова раскрыла гонорар за съемки в фильме «Брат 2»

Певица Ирина Салтыкова рассказала, что за роль второго плана в фильме Алексея Балабанова «Брат 2» она получила гонорар в размере 21 тысячи долларов (по курсу 1999 года равнялось сумме чуть более 500 тысяч рублей).

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«Я назвала сумму — по тем временам немаленькую. Я попросила три тысячи долларов за день, а съемочных дней было, по-моему, семь», — поделилась Салтыкова в интервью изданию Peopletalk.

Певица отметила, что до съемок режиссер прислал ей сценарий и свои другие фильмы, чтобы она ознакомилась с его творчеством. По словам Салтыковой, когда она встретилась с Балабановым, то поняла, что он гениальный человек.

Ранее актер, народный артист РСФСР Василий Ливанов рассказал, что получал гонорар по «высшей ставке» за съемки в серии телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ИТАР-ТАСС / Олег Булдаков
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