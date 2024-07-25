Певица Ирина Салтыкова раскрыла гонорар за съемки в фильме «Брат 2»
Певица Ирина Салтыкова рассказала, что за роль второго плана в фильме Алексея Балабанова «Брат 2» она получила гонорар в размере 21 тысячи долларов (по курсу 1999 года равнялось сумме чуть более 500 тысяч рублей).
«Я назвала сумму — по тем временам немаленькую. Я попросила три тысячи долларов за день, а съемочных дней было, по-моему, семь», — поделилась Салтыкова в интервью изданию Peopletalk.
Певица отметила, что до съемок режиссер прислал ей сценарий и свои другие фильмы, чтобы она ознакомилась с его творчеством. По словам Салтыковой, когда она встретилась с Балабановым, то поняла, что он гениальный человек.
Ранее актер, народный артист РСФСР Василий Ливанов рассказал, что получал гонорар по «высшей ставке» за съемки в серии телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», передает «Радиоточка НСН».
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