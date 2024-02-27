Ливанов признался, что получил гонорар по высшей ставке за роль Шерлока Холмса

Актер, народный артист РСФСР Василий Ливанов получал гонорар по «высшей ставке» за съемки в серии телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Об этом артист рассказал в беседе с AIF.Ru.

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Как отметил Ливанов, ему платили около 500-700 рублей за съемочный день.

«К тому времени, когда я снимался в "Холмсе", у меня уже давно была высшая ставка», — подчеркнул артист.

По словам Ливанова, ему не близка идея «художник должен быть голодным». Актер считает, что профессиональный труд должен быть достойно оплачен, чтобы артист мог творить, не думая о пропитании.

Кроме того, Ливанов рассказал о признании в Англии после роли Шерлока Холмса.

«Мне эта роль "аукнулась" орденом Британской империи лично от королевы. Елизавета II прислала свой указ в Москву, который подписала в 2006 году она, магистр этого ордена и ее муж герцог Эдинбургский», — поделился актер.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
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