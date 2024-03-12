Певица Инстасамка заявила о намерении сдать ЕГЭ

«Собираю все документы, чтобы сдать ЕГЭ и поступить в университет», - заявила исполнительница.

Зотеева окончила девять классов, после чего поступила в колледж, учебу в котором не завершила.

По информации Telegram-канал Mash, певица отменила тур по России из-за жалоб общественников. Менеджер артистки сообщил о возобновлении концертной деятельности в следующем году, когда будет представлен новый репертуар, отмечает «Радиоточка НСН».

