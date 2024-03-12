Певица Инстасамка заявила о намерении сдать ЕГЭ
Российская певица и блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) объявила, что будет сдавать Единый госэкзамен (ЕГЭ) и поступать в высшее учебное заведение. Соответствующий ролик она опубликовала в своем аккаунте в TikTok.
«Собираю все документы, чтобы сдать ЕГЭ и поступить в университет», - заявила исполнительница.
Зотеева окончила девять классов, после чего поступила в колледж, учебу в котором не завершила.
По информации Telegram-канал Mash, певица отменила тур по России из-за жалоб общественников. Менеджер артистки сообщил о возобновлении концертной деятельности в следующем году, когда будет представлен новый репертуар, отмечает «Радиоточка НСН».
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