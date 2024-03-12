Певица Инстасамка заявила о намерении сдать ЕГЭ

Российская певица и блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) объявила, что будет сдавать Единый госэкзамен (ЕГЭ) и поступать в высшее учебное заведение. Соответствующий ролик она опубликовала в своем аккаунте в TikTok.

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«Собираю все документы, чтобы сдать ЕГЭ и поступить в университет», - заявила исполнительница.

Зотеева окончила девять классов, после чего поступила в колледж, учебу в котором не завершила.

По информации Telegram-канал Mash, певица отменила тур по России из-за жалоб общественников. Менеджер артистки сообщил о возобновлении концертной деятельности в следующем году, когда будет представлен новый репертуар, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:вузыЕГЭПевица

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