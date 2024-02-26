СМИ: С Инстасамки намерены взыскать 150 миллионов рублей за унижение психологов

По данным издания, в одном из интервью исполнительница обвинила психологов в том, что представители этой профессии специально разводят на деньги людей, которые сами могут справиться со своими проблемами. Подобные формулировки оскорбили психолога Ольгу.

По ее словам, у певицы множество подписчиков, которые могут прислушаться к ее мнению. Поэтому негативные высказывания о профессии заслуживают материальной компенсации.

Ранее Инстасамка рассказала, что подвергалась травле в шестом классе школы. Блогер уточнила, что период травли продлился недолго. Она не стала превращать эти события в личную драму, передает «Радиоточка НСН».

