Певица Глюкоза погасила долги по налогам

Чистякова-Ионова зарегистрирована как индивидуальный предприниматель с основной деятельностью в области художественного творчества. Сейчас в базе данных нет сведений о заблокированных счетах ИП.

В июле Федеральная налоговая служба заблокировала операции по банковским счетам исполнительницы, напоминает Ura.ru. Сумма ее долгов по налогам составляла 262,817 тысячи рублей.

