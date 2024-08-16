Певица Глюкоза погасила долги по налогам
Банковские счета певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой), операции по которым приостановили из-за налоговой задолженности, разморожены. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные «БИР-Аналитик».
Чистякова-Ионова зарегистрирована как индивидуальный предприниматель с основной деятельностью в области художественного творчества. Сейчас в базе данных нет сведений о заблокированных счетах ИП.
В июле Федеральная налоговая служба заблокировала операции по банковским счетам исполнительницы, напоминает Ura.ru. Сумма ее долгов по налогам составляла 262,817 тысячи рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru