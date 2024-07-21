Певица Дженнифер Лопес сняла обручальное кольцо
Певица Дженнифер Лопес сняла обручальное кольцо на фоне слухов о расставании с актером Беном Аффлеком. Новые фотографии без обручального кольца звезда опубликовала в своих соцсетях.
СМИ пишут, что таким образом Лопес решила показать, что как прежде уже больше не будет. На выложенных фото певица улыбается, показывает руку без кольца и желает всем подписчикам отличного дня.
Ранее о разводе Аффлека и певицы сообщил Daily Mail, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным издания, Аффлек снял с пальца обручальное кольцо, которое до этого носил постоянно. Данный факт заметили журналисты, когда актер появился в своём офисе в Лос-Анджелесе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru