Певица Дубцова: Попросили оголиться на кастинге

Она не стала выполнять требование продюсера. Это произошло еще до ее участия в проекте «Фабрика звезд». Во время прослушивания певица исполнила одну из песен, а затем ей сказали снять с себя одежду.

«Меня попросили раздеться до лифчика и трусов, чтобы они фигуру посмотрели. Я говорю: „До свидания!“ Тогда я поняла, что те разговоры не просто так ведутся, и дыма без огня не бывает», — сказала певица «Московскому комсомольцу».

Дубцова отметила, что до того случая не верила в то, что путь в шоу-бизнес лежит через постель, считая подобное мнение надуманным.

Напомним, в 2015 году Ирину Дубцову избили в аэропорту Нового Уренгоя. Когда по прилету в Москву женщина обратилась к медикам, врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, перелом носа и другие травмы.

