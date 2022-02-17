Певица Дубцова: Попросили оголиться на кастинге
Российская исполнительница Ирина Дубцова заявила о случае, когда ее попросили раздеться во время кастинга, сообщает телеканал «360».
Она не стала выполнять требование продюсера. Это произошло еще до ее участия в проекте «Фабрика звезд». Во время прослушивания певица исполнила одну из песен, а затем ей сказали снять с себя одежду.
«Меня попросили раздеться до лифчика и трусов, чтобы они фигуру посмотрели. Я говорю: „До свидания!“ Тогда я поняла, что те разговоры не просто так ведутся, и дыма без огня не бывает», — сказала певица «Московскому комсомольцу».
Дубцова отметила, что до того случая не верила в то, что путь в шоу-бизнес лежит через постель, считая подобное мнение надуманным.
Напомним, в 2015 году Ирину Дубцову избили в аэропорту Нового Уренгоя. Когда по прилету в Москву женщина обратилась к медикам, врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, перелом носа и другие травмы.
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