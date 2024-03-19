Певица Диана Арбенина появилась в трейлере сериала «Обоюдное согласие»

В трейлере второго сезона сериала «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики появилась певица Диана Арбенина в роли следователя, передает пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.

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Сюжет первых эпизодов сериала был посвящен девушке, которая подверглась сексуализированному насилию на вечеринке старых друзей. В минувшем 2023 году сериал вошел в официальную программу седьмого Берлинского международного фестиваля сериалов (Berlin International TV Series Festival).

Во втором сезоне будет рассказана история женщины Марине, которую обвиняют в нападении с ножом на мужа. В процессе расследования выясняется, что мужчина при жизни был настоящим чудовищем.

Ранее дочь Егора Кончаловского Мария, которая получила главную роль в сериале «Обоюдное согласие – 2», назвала свое участие в сериале актриса назвала «нереальным везением», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Пресс-служба KION
ТЕГИ:Диана АрбенинаСериал

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