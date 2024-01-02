«Эскортницы и богатырь»: Какие сериалы станут хитами 2024 года
В KION делают ставку на «Почку» и «Жизнь по вызову», Start ждет «Последнего богатыря», а BadComedian рекомендует «Ричер» и «Кибердеревню».
Онлайн-кинотеатры представили НСН главные сериальные новинки 2024 года, а блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) рассказал о своих фаворитах.
«В 2023 году самыми популярными проектами на KION были драма о рынке эскорт-услуг с Павлом Прилучным "Жизнь по вызову", драмеди о проблеме пересадки донорских органов с Любовью Аксеновой "Почка" и медицинская мелодрама со Светланой Ивановой "Тест на беременность". В 2024 году пользователей KION ждет продолжение уже ставших легендарными проектов "Почка" (третий сезон), "Жизнь по вызову" (третий сезон), "Обоюдное согласие" (второй сезон с другим сюжетом и актерским составом) и "Нереалити" (второй сезон). Также выйдет продолжение сериала "Клиника счастья" в формате одноименного реалити-шоу. Кроме того, уже в новогодние каникулы мы порадуем зрителя комедийным сериалом "Успешный". Также в 2024 году выйдет добрая комедия "Третий в постели", сатирическая драма по сценарию Сергея Минаева "Первый номер", мелодрама-триллер "Танго", международный экспериментальный проект "Амура" и многое другое», - сказал НСН генеральный директор «МТС Медиа» Алексей Иванов.
По его словам, оригинальные проекты являются флагманским направлением для KION.
«Онлайн-кинотеатры активно инвестируют в оригинальные проекты и предлагают зрителям разнообразные жанры и форматы. Для KION направление Originals остается флагманским. Так, за все время существования платформы мы выпустили около 70 оригинальных проектов. В этом году выпуск Originals на платформе стал ритмичным — первая серия нового проекта выходит на KION первого числа каждого месяца. По данным из отчета по финансовым и операционным показателям группы МТС за III квартал 2023 года, число пользователей KION за последний год увеличилось на 33% — до 7,6 млн», - отметил Иванов.
Онлайн-кинотеатр Start назвал самым масштабным проектом года продолжение франшизы «Последний богатырь».
«Продолжение франшизы расскажет о двух дочерях главного героя серии в исполнении Виктора Хориняка. К актерскому составу "Последнего богатыря. Наследие" также присоединились Олег Чугунов, Виктор Сухоруков и Юлия Пересильд, Среди других новинок 2024-го – вторые сезоны сериалов "Папины дочки. Новые" и "Жить жизнь", третий сезон "Медиатора", спин-офф "Бывших" - "Красные линии" с Полиной Гагариной, комедийные проекты с Юрием Стояновым ("Артист") и Виктором Добронравовым ("Инспектор Гаврилов"), сериал "Престиж" об одноименном поселке для избранных и семейная комедия Роман Самгина "Многодетство"», - отметили в Start.
Блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) признался НСН, что запутался в огромном количестве новых сериалов, рекомендовав свои любимые.
«Я ждал "Ричера", но он уже вышел. Второй "Ричер" мне нравится, это очень хороший сериал. Понятно, что это боевичок такой, но я, как дитя, которое выросло на "Коммандо", "Кобре" и так далее, любитель такого кино. "Почку" я начинал смотреть первую, мне понравилась игра Любви Аксеновой, но я его не досмотрел. Также мне понравился первый сезон "Вампиров средней полосы", второй я не смотрел. Обязательно надо отметить "Кибердеревню", я восхищаюсь его создателями. Насколько мне известною бюджеты у них не очень большие, но делают они это со всей душой, они горят этим проектом. Оно достойно получилось и я с удовольствием посмотрел. Еще мне нравится "Библиотекарь", мне очень нравится Никита Ефремов, который играет там главную роль. Но я, как старый скряга, говорил, что не так должно быть, здесь дело не в постановке, а в различии с книгой. Визуально все это выглядит достойно. И актеры очень хорошие, но субъективщина взяла верх», - сказал Баженов.
При этом он признался, что его отпугивает «хайповость» сериалов вроде «Слова пацана» и «Уэнсдей».
«Мне не очень хочется смотреть то, что сильно хайпует. Во многом это оттолкнуло меня от "Слова пацана" и с "Уэнсдей" у меня было жуткое отторжение от того, что настолько превозносили этот сериал, а мне нравится классическая версия. Спин-оффов всегда опасаюсь. В 2023 году я начал смотреть сериал "Слово пацана": первая серия мне понравилась, вторая была слабее, а дальше я не смотрел. Тем не менее, меня в хорошем смысле удивил Жора Крыжовников, первая серия была очень стильная и бодрая», - заключил собеседник НСН.
В числе главных российских сериалов 2024 года эксперты также называют «Букиных» и новые сезоны «Мажора» и «Беспринципных». Главными зарубежными новинками станут продолжения сериалов «Дом Дракона», «Очень странные дела» и «Игра в кальмара», а также «Звездные войны: Аколит», «Аватар: Легенда об Аанге» и «Эхо».
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