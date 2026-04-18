Певица Bearwolf готова представить Россию на «Интервидении»
Певица Bearwolf (Валерия Василевская) выразила готовность представить Россию на конкурсе «Интервидение». Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.
По словам исполнительницы, она не получала прямого предложения представлять страну, но «кажется, что это произойдет».
«Не могу сказать, что хотела бы, но я всегда готова», - отметила Bearwolf.
Певица считает, что конкуренции в этом случае нет. По ее словам, на конкурсе выступит тот, «кого судьба выберет».
Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, что представителя РФ на «Интервидении» в 2026 году определят организаторы конкурса.
