Певица Bearwolf готова представить Россию на «Интервидении»

Певица Bearwolf (Валерия Василевская) выразила готовность представить Россию на конкурсе «Интервидение». Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

Пригожин призвал отправлять на «Интервидение» неизвестных артистов

По словам исполнительницы, она не получала прямого предложения представлять страну, но «кажется, что это произойдет».

«Не могу сказать, что хотела бы, но я всегда готова», - отметила Bearwolf.

Певица считает, что конкуренции в этом случае нет. По ее словам, на конкурсе выступит тот, «кого судьба выберет».

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал, что представителя РФ на «Интервидении» в 2026 году определят организаторы конкурса.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
ТЕГИ:КонкурсПевицаИнтервидение

Горячие новости

Все новости

партнеры