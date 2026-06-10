Останина назвала способы уберечь детей от участия в преступных схемах

Разъяснительная работа и привлечение доверенных наставников помогут защитить детей от вовлечения в преступные схемы. Об этом заявила председатель комитета Государственной думы по защите семьи Нина Останина в беседе с «Лентой.ру».

По словам парламентария, основными каналами влияния должны стать родители и школа. Подростки, оставшиеся без присмотра взрослых, часто не осознают угрозы со стороны незнакомцев, склоняющих их к противоправным действиям. В связи с этим необходимо формировать у школьников правовую культуру и не оставлять их один на один с потенциальными угрозами.

А что плохого? Останина объяснила возрождение пионерского движения

Депутат также обратила внимание на нехватку у современной молодежи критического и аналитического мышления. Останина подчеркнула, что на уроках информатики следует учить юных россиян не только техническим навыкам, но и глубокому пониманию получаемой информации, поскольку привычка к потреблению коротких сообщений отучила их от чтения и анализа.

Существующие воспитательные программы сталкиваются с проблемой отсутствия доверия к официальным источникам информации. Для решения этой задачи нужно привлекать лидеров мнений, которые говорят с подростками на одном языке и способны повести их за собой.

Останина предложила возродить практику системного наставничества, когда старшие помогают младшим. В качестве примера она привела вовлечение студентов университетов, в том числе юридических факультетов, в работу с детьми, отметив важность постоянного и планомерного участия в их воспитании, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН Сергей Андреев
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