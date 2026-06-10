Останина назвала способы уберечь детей от участия в преступных схемах

Разъяснительная работа и привлечение доверенных наставников помогут защитить детей от вовлечения в преступные схемы. Об этом заявила председатель комитета Государственной думы по защите семьи Нина Останина в беседе с «Лентой.ру».

По словам парламентария, основными каналами влияния должны стать родители и школа. Подростки, оставшиеся без присмотра взрослых, часто не осознают угрозы со стороны незнакомцев, склоняющих их к противоправным действиям. В связи с этим необходимо формировать у школьников правовую культуру и не оставлять их один на один с потенциальными угрозами.