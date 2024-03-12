Певица Анна Асти перенесла концерты из-за проблем со здоровьем
Певица Анна Асти перенесла свой концертный тур на апрель из-за проблем с ногой. Об этом артистка сообщила в своем Telegram-канале.
Исполнительница напомнила, что в январе сделала операции на обеих ступнях.
«Пока я не могу работать, потому что у меня сильно болит одна нога. Я понимаю, что физически не выдержу двухчасовые концерты тура... Мы вынуждены перенести наш мартовский тур на апрель», — написала Асти.
По словам певицы, она активно занимается «решением вопроса здоровья» и надеется вскоре справиться с проблемами. Артистка указала, что все ранее купленные билеты не ее концерты остаются действительными, команда Асти договаривается с площадками о новых датах выступлений.
В марте Анна Асти вернулась в Россию. Исполнительница покинула страну на фоне отмены концертов после скандальной «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru