Певица Анна Асти перенесла концерты из-за проблем со здоровьем

Исполнительница напомнила, что в январе сделала операции на обеих ступнях.

«Пока я не могу работать, потому что у меня сильно болит одна нога. Я понимаю, что физически не выдержу двухчасовые концерты тура... Мы вынуждены перенести наш мартовский тур на апрель», — написала Асти.

По словам певицы, она активно занимается «решением вопроса здоровья» и надеется вскоре справиться с проблемами. Артистка указала, что все ранее купленные билеты не ее концерты остаются действительными, команда Асти договаривается с площадками о новых датах выступлений.

В марте Анна Асти вернулась в Россию. Исполнительница покинула страну на фоне отмены концертов после скандальной «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, напоминает Ura.ru.

