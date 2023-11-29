Шнуров выпустил клип про корпорацию «Ростех»
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров спел посвященную «Ростеху» песню. В опубликованном треке он рассказывает об успехах российской госкорпорации, которая занимается разработкой и производством высокотехнологичного вооружения.
В тексте песни также рассказывается о превосходстве оружия «Ростеха», и спорить с этим не имеет смысла.
Рекламное видео было опубликовано не на официальном канале «Ленинграда», а на канале «Сергей Шнуров & Leningrad fans». По состоянию на утро 29 ноября у клипа более 378 тысяч просмотров и 736 преимущественно негативных комментариев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru