Шнуров выпустил клип про корпорацию «Ростех»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров спел посвященную «Ростеху» песню. В опубликованном треке он рассказывает об успехах российской госкорпорации, которая занимается разработкой и производством высокотехнологичного вооружения.

Шнурова обязали выплатить компенсацию за использование чужого фото в клипе

В тексте песни также рассказывается о превосходстве оружия «Ростеха», и спорить с этим не имеет смысла.

Рекламное видео было опубликовано не на официальном канале «Ленинграда», а на канале «Сергей Шнуров & Leningrad fans». По состоянию на утро 29 ноября у клипа более 378 тысяч просмотров и 736 преимущественно негативных комментариев.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:РостехСергей ШнуровГруппа "Ленинград"

Горячие новости

Все новости

партнеры