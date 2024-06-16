Певица Адель выступила в Лас-Вегасе в платье от Юдашкина

Британская певица Адель надела на выступление в Лас-Вегасе платье от Дома моды Валентина Юдашкина, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу организации.

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В Доме моды отметили, что платье для певицы создавалось в течение двух месяцев. Наряд выполнен в черном цвете по мотивам образа, показанного на Неделе моды в Дубае.

«После долгой кропотливой ручной работы, отправили платье команде в Америку», - рассказали в пресс-службе.

Накануне памятник Юдашкину открыли на его могиле на Троекуровском кладбище. Модельер ушел из жизни в мае 2023 года в возрасте 59 лет, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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