Певица Адель выступила в Лас-Вегасе в платье от Юдашкина
Британская певица Адель надела на выступление в Лас-Вегасе платье от Дома моды Валентина Юдашкина, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу организации.
В Доме моды отметили, что платье для певицы создавалось в течение двух месяцев. Наряд выполнен в черном цвете по мотивам образа, показанного на Неделе моды в Дубае.
«После долгой кропотливой ручной работы, отправили платье команде в Америку», - рассказали в пресс-службе.
Накануне памятник Юдашкину открыли на его могиле на Троекуровском кладбище. Модельер ушел из жизни в мае 2023 года в возрасте 59 лет, напоминает «Радиоточка НСН».
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