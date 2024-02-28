Певица Адель уйдет со сцены из-за проблем со здоровьем
Британская певица Адель объявила об уходе со сцены из-за проблем со здоровьем. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).
Артистка временно приостанавливает проведение концертов. Причина - плохое самочувствие на последних этапах недавно прошедшего тура и во время последующего перерыва.
Она призналась, что у артистки не было времени на восстановление.
«Теперь я снова заболела, и, к сожалению, все это сказалось на моем голосе. По предписанию врачей у меня нет другого выбора, кроме как хорошенько отдохнуть», - написала Адель.
Ранее доктор медицинских наук, профессор Продеус порекомендовал читателям Telegram-канала «Радиоточка НСН» для здоровья слушать Моцарта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru