Участники телешоу с Бузовой и Дибровым устроили потасовку в студии

По информации издания, в конфликте участвовал блогер Евгений Ершов. Он вступил в словесную перепалку с другим участником съемок.

Присутствовавшие в студии люди успокоили оппонентов.

Премьера шоу «Это нормально?» на канале ТНТ состоится 19 февраля. Двум командам - мужской и женской - предстоит угадывать, что жители России считают допустимым.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Никита Кологривый устроил скандал во время съемок передачи «Закрытый показ» на Первом канале. Актер не сумел найти общий язык с ведущим Александром Гордоном, передает «Радиоточка НСН».

