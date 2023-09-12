Памятник Александру Невскому с цитатой из SHAMAN появился в Липецке
Памятник князю Александру Невскому с выгравированными словами из песни «Встанем» исполнителя Ярослава Дронова (более известен как SHAMAN) появился в Липецке. Об этом сообщило издание Gorod48.ru.
Отмечается, что на табличке, установленной на монументе, процитированы строки: «Встанем / Герои России останутся / В наших сердцах / До конца» без указания автора. Отрывок из песни — «особый посыл к липчанам», а инициатором размещения текста песни на постаменте стал один из спонсоров.
По словам ведущий мероприятия, памятник Александру Невскому посвящается спецоперации России на Украине. На памятнике есть место еще для одной таблички, на которой будут выгравированы даты начала и окончания СВО.
Митрополит Липецкий и Задонский Арсений на открытии монумента привел цитату из Библии, заявив, что памятник — «свидетельство тому, что нет больше той любви, если кто душу свою за други своя полагает», имея в виду сплоченность жителей Липецка.
Памятник освятили в ходе церемонии открытия, после чего прозвучала песня SHAMAN «Встанем». Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что Александр Невский — защитник русских земель, и подчеркнул важность появления монумента именно в Липецке.
Ранее в Нидерландах перед музеем свободы в Грусбеке на российском танке нарисовали символ Z в поддержку спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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