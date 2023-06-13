На общегородской выпускной в Парк Горького пригласили Shamanа и Киркорова
В Парке Горького 24 июня состоится общегородской выпускной. На мероприятии запланировано выступление десятков артистов, которых выбрали голосованием сами выпускники, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Участие в празднике, по словам чиновника, примут в том числе Shaman, Филипп Киркоров, Мот, Люся Чеботина, Артур Пирожков. Состоятся также цирковое шоу, спортивные и киберспортивные состязания, творческие мастер-классы и танцы.
По словам Раковой, на праздник зарегистрировались рекордные 39 тысяч выпускников. «Московские выпускники привыкли к лучшему, и мы надеемся удивить их, поэтому приготовили масштабную программу, — сказала заммэра.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru