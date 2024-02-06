Певец Сергей Жуков стал наставником «Новой Фабрики звезд»

Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков стал одним из продюсеров шоу «Новая Фабрика звезд» на ТНТ, сообщила пресс-служба телеканала.

Сергей Жуков объяснил причину отказа от новогодних концертов

В ТНТ отметили, что директор канала Тина Канделаки долго уговаривала музыканта принять участие в перезапуске проекта.

Сам Жуков признался, что сначала отказался от предложения. Причиной он назвал то, что популярность «Руки вверх!» пошла на спад после появления на экранах «Фабрики звезд».

По словам певца, руководству телеканала было непросто заставить его изменить точку зрения.

В декабре прошлого года Жуков объявил о рождении пятого ребенка. Вместе с супругой певец воспитывает трех детей. От первого брака у него есть наследница Александра, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Фото из социальных сетей Сергея Жукова
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