Певец Сергей Жуков рассказал о травле его дочери в театре
Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков заявил о травле его дочери Ники в театре из-за подозрения в кумовстве. Об этом певец рассказал в беседе с «Газетой.Ru».
Как отметил артист, его 15-летняя дочь сталкивалась со слухами о том, что отец «купил» ей роль.
«Как я могу купить роль в театре? Нельзя прийти и сказать: "Пусть она у вас в спектакле поиграет". В смысле поиграет? Если у человека нет таланта, спектакль с ним рассыплется», — поделился певец.
Жуков подчеркнул, что главная задача родителей — безусловно поддерживать детей. По словам певца, он хочет, чтобы его наследники «нашли для себя что-то, в чем они реализуются намного лучше, чем я». Как отметил артист, он будет счастлив, если дети выберут «что-то далекое от творчества».
«А если ребенок все-таки захочет идти по культурной линии, то с удовольствием помогу ему, потому что он сам это выбрал», — добавил Жуков.
Ранее у Сергея Жукова родился пятый ребенок. У музыканта есть дочь Александра от первого брака, также у певца и его нынешней супруги Регины Бурд подрастают дочь Ника и сыновья Энджел, Мирон и Эван.
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