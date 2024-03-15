Певец Сергей Жуков рассказал о травле его дочери в театре

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков заявил о травле его дочери Ники в театре из-за подозрения в кумовстве. Об этом певец рассказал в беседе с «Газетой.Ru».

Как отметил артист, его 15-летняя дочь сталкивалась со слухами о том, что отец «купил» ей роль.

«Как я могу купить роль в театре? Нельзя прийти и сказать: "Пусть она у вас в спектакле поиграет". В смысле поиграет? Если у человека нет таланта, спектакль с ним рассыплется», — поделился певец.

Жуков подчеркнул, что главная задача родителей — безусловно поддерживать детей. По словам певца, он хочет, чтобы его наследники «нашли для себя что-то, в чем они реализуются намного лучше, чем я». Как отметил артист, он будет счастлив, если дети выберут «что-то далекое от творчества».

«А если ребенок все-таки захочет идти по культурной линии, то с удовольствием помогу ему, потому что он сам это выбрал», — добавил Жуков.

Ранее у Сергея Жукова родился пятый ребенок. У музыканта есть дочь Александра от первого брака, также у певца и его нынешней супруги Регины Бурд подрастают дочь Ника и сыновья Энджел, Мирон и Эван.

