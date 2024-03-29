Певец Сергей Жуков не смог вернуть себе права на хиты «Руки Вверх!»

Речь идет о песнях «Ну где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому», «Дома не сиди» и других. Права на композиции принадлежат центру продюсера Андрея Маликова, который финансировал запись песен «Руки Вверх!» в 1990-х годах.

По данным РИА Новости, Сергей Жуков обратился в суд с заявлением по поводу прав на фонограммы по прошествии более 20 лет. Однако иск певца отклонили. В суде отметили, что артист знал о существующих правоотношениях и не оспаривал их.

Как пишет официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы, 25 апреля прошлого года Симоновский райсуд отказал Жукову и экс-участнику «Руки Вверх!» Алексею Потехину в признании недействительными договоров о передаче Маликову и ООО «Издательство Джем» прав на фонограммы группы. Мосгорсуд оставил решение Симоновского суда без изменения.

