Певец Сергей Жуков не смог вернуть себе права на хиты «Руки Вверх!»

Певец, лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков не смог вернуть себе права на ряд хитов коллектива. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Мосгорсуд.

Жуков заявил, что в 90-е группу «Руки вверх!» крышевали бандиты

Речь идет о песнях «Ну где же вы, девчонки?», «Я не отдам тебя никому», «Дома не сиди» и других. Права на композиции принадлежат центру продюсера Андрея Маликова, который финансировал запись песен «Руки Вверх!» в 1990-х годах.

По данным РИА Новости, Сергей Жуков обратился в суд с заявлением по поводу прав на фонограммы по прошествии более 20 лет. Однако иск певца отклонили. В суде отметили, что артист знал о существующих правоотношениях и не оспаривал их.

Как пишет официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы, 25 апреля прошлого года Симоновский райсуд отказал Жукову и экс-участнику «Руки Вверх!» Алексею Потехину в признании недействительными договоров о передаче Маликову и ООО «Издательство Джем» прав на фонограммы группы. Мосгорсуд оставил решение Симоновского суда без изменения.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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