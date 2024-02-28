Жуков заявил, что в 90-е группу «Руки вверх!» крышевали бандиты
Солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков рассказал об отношениях коллектива с криминалом в 1990-е годы. Слова музыканта приводит «Пятый канал».
Жуков признался, что в начале деятельности группе приходилось нелегко. Происходивший в 1990-е годы разгул криминала затронул и «Руки вверх!», отметил исполнитель.
«Нас крышевали, были разборки, но об этом никто никогда не говорил. Может быть, пришло время приоткрыть завесу тайны», - вспомнил певец.
В начале февраля Жуков стал одним из наставников «Новой Фабрики звезд» на ТНТ. По словам музыканта, директор телеканала Тина Канделаки долго уговаривала его принять участие в перезапуске проекта, сообщает «Радиоточка НСН»
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