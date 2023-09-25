Певец Игорь Николаев до сих пор находится в клинике после операции

Народный артист России, певец и композитор Игорь Николаев до сих пор находится в больнице после операции, сообщает ТАСС.

Композитор Игорь Николаев пошел на поправку

Дата выписки не разглашается.

На днях стало известно, что Николаева перевели из реанимации в обычную палату, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:Народный АртистПевец

Горячие новости

Все новости

партнеры