Певец Игорь Николаев до сих пор находится в клинике после операции
25 сентября 202306:40
Народный артист России, певец и композитор Игорь Николаев до сих пор находится в больнице после операции, сообщает ТАСС.
Дата выписки не разглашается.
На днях стало известно, что Николаева перевели из реанимации в обычную палату, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru