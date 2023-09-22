Композитор Игорь Николаев пошел на поправку

По информации СМИ, артист уже занимается гимнастикой и ЛФК, хотя первые дни после реанимации давались тяжело.

Отмечается, что близких пока в палату к Николаеву не пускают, так как в больнице коронавирусные ограничения.



Ранее врач-невролог Александр Евдокимов заявил, что Николаев может восстановиться и вернуться на сцену через месяц, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

