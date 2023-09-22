Композитор Игорь Николаев пошел на поправку
22 сентября 202315:57
Певец и композитор Игорь Николаев пошел на поправку, пишет Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, артист уже занимается гимнастикой и ЛФК, хотя первые дни после реанимации давались тяжело.
Отмечается, что близких пока в палату к Николаеву не пускают, так как в больнице коронавирусные ограничения.
Ранее врач-невролог Александр Евдокимов заявил, что Николаев может восстановиться и вернуться на сцену через месяц, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru