Композитор Игорь Николаев пошел на поправку

Певец и композитор Игорь Николаев пошел на поправку, пишет Telegram-канал Baza.

Игоря Николаева перевели из реанимации в обычную палату

По информации СМИ, артист уже занимается гимнастикой и ЛФК, хотя первые дни после реанимации давались тяжело.

Отмечается, что близких пока в палату к Николаеву не пускают, так как в больнице коронавирусные ограничения.

Ранее врач-невролог Александр Евдокимов заявил, что Николаев может восстановиться и вернуться на сцену через месяц, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ЗдоровьеМузыкаМузыканты

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