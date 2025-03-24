Певец Девятов призвал уехавших артистов покаяться

«Как можно быть народным артистом России, вырасти здесь как человеку, как артисту, а потом говорить, что это гадость. Это неправильно», — заявил он. По словам музыканта, пока он не видит, чтобы уехавшие артисты раскаивались.

Девятов подчеркнул, что даже если у этих артистов «другие взгляды», их можно было бы придерживаться и в России. При этом за границей российским артистам будет тяжело построить успешную карьеру.

Ранее спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что «коллективной амнистии» для уехавших из России артистов, которые захотят вернуться в страну после возобновления отношений с США, не будет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

