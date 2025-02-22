Швыдкой: Для уехавших артистов не будет коллективной амнистии

«Коллективной амнистии» для уехавших из России артистов, которые захотят вернуться в страну после возобновления отношений с США, не будет. Об этом заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в беседе с РИА Новости.

По его словам, уезжавшие вели себя по-разному.

«Они по-разному выступали в средствах массовой информации. Мне кажется, что тем людям, которые занимали активную антироссийскую позицию, не будут рады в нашей стране», - заявил Швыдкой.

Вместе с тем он отметил, что некоторые уезжали из России по бытовым причинам или из-за внутренней растерянности, но не компрометировали себя антироссийскими заявлениями. В отношении таких деятелей будут применять «совершенно иной подход». Спецпредставитель президента подчеркнул, что необходимо рассматривать каждый конкретный случай.

Ранее режиссер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский заявил, что уехавшие артисты выбрали «не нашу сторону», но решение об отъезде у некоторых из них было в последнюю очередь связано с политическими позициями.

