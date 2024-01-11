Певец Александр Маршал заявил, что не обсуждает СВО с живущей в США дочерью

Заслуженный артист РФ Александр Маршал в интервью для YouTube-шоу «Так сказать» заявил, что не обсуждает с живущей в США дочерью Полиной специальную военную операцию ВС РФ.

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По словам певца, они поддерживают контакт, однако он сразу предупредил близких, что для продолжения общения с ним «на эти темы лучше не говорить».

«Полина живет в Штатах со своей мамой... Она там выросла, знает их язык также, как русский. Дочь не виновата, она смотрит те новости, которые заливают «нужную» информацию в уши», — рассказал исполнитель.

Он также выразил надежду на то, что его дочь всё поймёт «когда мы победим».

Ранее Маршал заявил, что травля, с которой столкнулся певец SHAMAN (Ярослав Дронов), вызвана завистью со стороны звёзд эстрады, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
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