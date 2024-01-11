Певец Александр Маршал заявил, что не обсуждает СВО с живущей в США дочерью
Заслуженный артист РФ Александр Маршал в интервью для YouTube-шоу «Так сказать» заявил, что не обсуждает с живущей в США дочерью Полиной специальную военную операцию ВС РФ.
По словам певца, они поддерживают контакт, однако он сразу предупредил близких, что для продолжения общения с ним «на эти темы лучше не говорить».
«Полина живет в Штатах со своей мамой... Она там выросла, знает их язык также, как русский. Дочь не виновата, она смотрит те новости, которые заливают «нужную» информацию в уши», — рассказал исполнитель.
Он также выразил надежду на то, что его дочь всё поймёт «когда мы победим».
Ранее Маршал заявил, что травля, с которой столкнулся певец SHAMAN (Ярослав Дронов), вызвана завистью со стороны звёзд эстрады, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- США ввели санкции против двух компаний и трех самолетов из России
- Путин выразил соболезнования родным и близким Юрия Соломина
- ВЭФ назвал дипфейки и ИИ главными угрозами для выборов в разных странах
- Певец Александр Маршал заявил, что не обсуждает СВО с живущей в США дочерью
- Стилист Рогов назвал самую модную вещь из сериала «Слово пацана»
- МЧС: В России происходит до 10 пожаров в день из-за гаджетов на зарядке
- Агроэкспорт: Россия за 11 месяцев увеличила экспорт сухого молока в 5 раз
- Стоимость биткойна превысила 48 тысяч долларов впервые с 27 декабря 2021 года
- В Кировской области в ДТП на трассе «Вятка» пострадали шесть человек
- В аэропорту Кызыла вынужденно сел сломавшийся Ан-2
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru