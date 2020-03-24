Петросян прокомментировал слухи о рождении у него ребенка

Юморист Евгений Петросян прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о рождении у него ребенка. Как пишет РИА Новости, 74-летний артист ответил на вопрос о ребенке в беседе с Teleprogramma.pro.

Петросян заявил, что пенсии в 20 тысяч рублей ему хватает

Ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что у Петросяна и его 31-летней жены Татьяны Брухуновой родился ребенок от суррогатной матери.

Петросян заявил, что не хочет, чтобы эту тему обсуждали. Однако не опроверг и не подтвердил данную информацию.

Напомним, в декабре СМИ сообщили, что Петросян женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. Это уже пятый брак юмориста. Со своей прежней женой Еленой Степаненко Петросян развелся в ноябре 2018 года.

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Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
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