Петросян прокомментировал слухи о рождении у него ребенка
Юморист Евгений Петросян прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о рождении у него ребенка. Как пишет РИА Новости, 74-летний артист ответил на вопрос о ребенке в беседе с Teleprogramma.pro.
Ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что у Петросяна и его 31-летней жены Татьяны Брухуновой родился ребенок от суррогатной матери.
Петросян заявил, что не хочет, чтобы эту тему обсуждали. Однако не опроверг и не подтвердил данную информацию.
Напомним, в декабре СМИ сообщили, что Петросян женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой. Это уже пятый брак юмориста. Со своей прежней женой Еленой Степаненко Петросян развелся в ноябре 2018 года.
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