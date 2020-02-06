Петросян заявил, что пенсии в 20 тысяч рублей ему хватает
Артист юмористического жанра Евгений Петросян рассказал о своей пенсии. В интервью порталу Teleprogramma.pro он заявил, что ежемесячная выплата составляет около 20 тысяч рублей, но ему этого хватает.
«У меня обыкновенная пенсия. Двадцать с лишним тысяч рублей. Мне этих денег вполне хватает на все мои расходы», — цитирует юмориста «Свободная пресса».
Ранее недовольство своей пенсией высказал певец Игорь Моисеев. По его словам, 50 тысяч рублей, которые он получает от государства, ему недостаточно, сообщает Ura.ru.
В декабре СМИ сообщили, что 74-летний Евгений Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Это уже пятый брак юмориста. В ноябре 2018 года Петросян и Елена Степаненко развелись. Сообщалось, что они делят миллиардное состояние.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Девочку, пять лет прожившую в клинике Москвы, отдали органам опеки
- Актёр, гордившийся русским происхождением. Кирилл Разлогов о Кирке Дугласе
- Два человека погибли, десятки ранены в Италии при аварии скоростного поезда
- МФО заявили об отсутствии утечек данных заемщиков
- Счетная палата оценила работу правительства Медведева