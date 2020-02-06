Петросян заявил, что пенсии в 20 тысяч рублей ему хватает

Артист юмористического жанра Евгений Петросян рассказал о своей пенсии. В интервью порталу Teleprogramma.pro он заявил, что ежемесячная выплата составляет около 20 тысяч рублей, но ему этого хватает.

«У меня обыкновенная пенсия. Двадцать с лишним тысяч рублей. Мне этих денег вполне хватает на все мои расходы», — цитирует юмориста «Свободная пресса».

Ранее недовольство своей пенсией высказал певец Игорь Моисеев. По его словам, 50 тысяч рублей, которые он получает от государства, ему недостаточно, сообщает Ura.ru.

В декабре СМИ сообщили, что 74-летний Евгений Петросян женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Это уже пятый брак юмориста. В ноябре 2018 года Петросян и Елена Степаненко развелись. Сообщалось, что они делят миллиардное состояние.

