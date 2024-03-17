Петросян прокомментировал позднее отцовство словами о кавказском долголетии

Петросян выступил на шоу «Кстати» в «VK Видео». Ведущие поинтересовались у 78-летнего юмориста, как ему удается сохранять мужское здоровье.

«Как сказал один из моих авторов, мой возраст для армянина - как слону дробина», - ответил Петросян.

Супруга юмориста Татьяна Брухунова 13 марта опубликовала в социальных сетях семейное фото. На снимке она держала на руках дочь. Женщина не афишировала беременность и рождение ребенка, отмечает «Радиоточка НСН».

